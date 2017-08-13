Происшествия

В Твери обрушилось здание Речного вокзала: видео

В ночь с 7 на 8 августа в Твери произошло частичное обрушение стены здания Речного вокзала.
Пресс-служба Правительства Тверской области
13 августа 2017 в 13:00
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  • В Твери обрушилось здание Речного вокзала: видео

Источник фото: Агентство Недвижимости Тверь /строительство/

Разрушено перекрытие и часть южной стены второго этажа ротонды общей площадью около 400 квадратных метров. Людей в помещении на этот момент не находилось, пострадавших нет.

«Здание, требующее полной реставрации, находится в аварийном состоянии и было законсервировано. Вёлся подбор инвестора для проведения работ. Обрушение произошло в силу конструктивных особенностей здания и изношенности материалов. Не исключено дальнейшее разрушение, поэтому сейчас главная задача — обеспечить безопасность людей на объекте», — отметил заместитель Председателя Правительства региона Андрей Белоцерковский.

Будет проведена экспертиза, по результатам которой специалисты решат дальнейшую судьбу здания Речного вокзала.

По сообщению прокуратуры Тверской области, в обрушении городской достопримечательности есть вина чиновников. «В деятельности должностных лиц государственных органов и учреждений выявлено ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей по обеспечению достаточных и своевременных мер к его сохранности, а также полномочий по осуществлению регионального государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», — говорится в сообщении прокуратуры.

Здание Речного вокзала в Твери является объектом культурного наследия России. Оно было построено в 1938 году в стиле сталинского неоклассицизма. В настоящее время по назначению не используется.

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