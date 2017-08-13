В Твери обрушилось здание Речного вокзала: видео
Источник фото: Агентство Недвижимости Тверь /строительство/
Разрушено перекрытие и часть южной стены второго этажа ротонды общей площадью около 400 квадратных метров. Людей в помещении на этот момент не находилось, пострадавших нет.
«Здание, требующее полной реставрации, находится в аварийном состоянии и было законсервировано. Вёлся подбор инвестора для проведения работ. Обрушение произошло в силу конструктивных особенностей здания и изношенности материалов. Не исключено дальнейшее разрушение, поэтому сейчас главная задача — обеспечить безопасность людей на объекте», — отметил заместитель Председателя Правительства региона Андрей Белоцерковский.
Будет проведена экспертиза, по результатам которой специалисты решат дальнейшую судьбу здания Речного вокзала.
По сообщению прокуратуры Тверской области, в обрушении городской достопримечательности есть вина чиновников. «В деятельности должностных лиц государственных органов и учреждений выявлено ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей по обеспечению достаточных и своевременных мер к его сохранности, а также полномочий по осуществлению регионального государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», — говорится в сообщении прокуратуры.
Здание Речного вокзала в Твери является объектом культурного наследия России. Оно было построено в 1938 году в стиле сталинского неоклассицизма. В настоящее время по назначению не используется.