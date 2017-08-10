«Сидят все на берегу и смотрят». В Хабаровском крае погибает детеныш кита
Кита, застрявшего на отмели, заметили участники фотоэкспедиции к Шантарским островам. Известный тревел-блогер Сергей Доля рассказывает о ситуации с места происшествия.
Шестиметровый детеныш кита возрастом менее года заблудился и в момент прилива зашел в проток — настолько узкий и каменистый, что сам факт возможности здесь проплыть вызывает удивление.
Но теперь животное не может вернуться обратно. Обессиленного кита фотографы заметили утром 10 августа, вызвав представителей природоохранных ведомств. Однако, по словам Доли, те не захотели взять на себя ответственность и не предприняли никаких мер. Они даже не рекомендовали применять помпу для полива, опасаясь попасть киту в дыхательные пути. Единственное, что сейчас делается — это ручной полив.
Как пояснили ученые из Москвы, с которыми связались волонтеры, важнее всего, чтобы у кита не пересохли глаза. Этот баланс пока удается поддерживать, но надежды на дневной прилив не оправдались: китенок остался на месте. Он уже кровоточит, ударившись хвостом о дно, и, кроме того, его обгладывают рыбки. При этом, как пишет Доля, «руководство НацПарка категорически запретило нам приближаться к киту и как-либо помочь направить его на выход из протоки». Было запрещено даже взять крохотный кусочек кожи для образца, о чем попросили московские биологи, поскольку это уникальный шанс для изучения фауны Дальнего Востока.
Сейчас на месте происшествия стемнело (разница с Москвой составляет семь часов). Еще один прилив — более высокий, чем днем — ожидается в ночное время. А пока «вода продолжает уходить. Кит уже даже не дергается. Устал. Просто лежит и иногда громко «вздыхает». По-прежнему никто ничего не делает. Просто сидят все на берегу и смотрят», — пишет Доля.