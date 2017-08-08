Наводнение в Приморье: фото и видео
7 августа в Приморском крае был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. За ночь и утро на территории округа выпало более 200 миллиметров осадков при месячной норме в 134 миллиметра.
От паводка в 34 населенных пунктах Приморья подтоплено 2037 жилых домов. Повреждены 12 участков автомобильных дорог, подмыты два участка железной дороги, шесть населенных пункта остаются без электроснабжения. Более 400 человек эвакуированы в пункты временного размещения.
Наиболее сложная ситуация сложилась в Уссурийске, где вода зашла в 1226 жилых домов с населением почти 9000 человек. Известно об одном погибшем: 70-летнего мужчину нашли под завалами, которые были вызваны потопом. В городе повреждены семь участков автомобильных дорог и один участок железной дороги.
В Хасанском районе паводки залили 500 жилых домов, в Михайловском районе — около 300. Многие деревни оказались отрезанными, однако, по данным администрации Приморского края, в населенных пунктах есть запасы продовольствия и воды на несколько дней. В поселке Приморском, в устьях реки Барбашевки, отец и брат сутки просидели на крыше без еды. Их дом был покрыт водой почти до самого верха дома. При этом спасатели не могли оказать им помощь: машина перевернулась по дороге. Когда вода спала, мужчины спустились на землю. Они остаются в деревне, поскольку дороги размыты, и добраться из одного населенного пункта в другой пока невозможно.
Движение по Транссибирской магистрали было временно приостановлено, но к настоящему времени специалисты устранили неполадки, и железнодорожное сообщение осуществляется в плановом режиме. Борьба с последствиями наводнения в регионе продолжается.