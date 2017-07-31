  • Вылетевший из Стамбула самолет обстреляло крупным градом: видео
    Фото: Oleg Lungul/Facebook
  • Вылетевший из Стамбула самолет обстреляло крупным градом: видео
    Фото: Oleg Lungul/Facebook
Происшествия

Вылетевший из Стамбула самолет обстреляло крупным градом: видео

27 июля Стамбул был накрыт рекордно мощным штормом. Порывы ветра достигали скорости 98 км/ч, ливень затопил улицы, а град серьезно повредил самолет.
Анастасия Баринова
31 июля 2017 в 12:39
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Буря в Стамбуле длилась всего 20 минут, в течение которых на город выпало более половины месячной нормы осадков: 22 мм. Дождь сопровождался градом размером с куриное яйцо. Стихийное бедствие повредило крыши 90 зданий и повалило 230 деревьев. По меньшей мере десять человек обратились в больницы с травмами. Улицы оказались затоплены водой и перекрыты упавшими деревьями, что нарушило транспортное сообщение.

В аэропорту были задержаны десятки рейсов, а приземляющиеся самолеты отправлялись на запасные аэродромы. Лайнер турецкой компании Atlasglobal, вылетавший из Стамбула в город Эрджан на Северном Кипре, на высоте около 1200 метров попал под «бомбардировку» крупным градом. Он разбил кокпит и сильно повредил передние стекла, что потребовало возвращения в аэропорт вылета.

Украинский экипаж и две турецкие стюардессы проявили мужество и профессионализм: капитан посадил самолет, ориентируясь на вид через боковые стекла. На борту находились 6 членов экипажа и 121 пассажир, никто не пострадал.

За процессом посадки наблюдал весь персонал аэропорта «Ататюрк»; самолет приземлился под шквал аплодисментов, пилоты других лайнеров в знак поддержки мигали фарами. После того, как буря стихла, пассажиры продолжили свое путешествие другим рейсом.

Узнайте, как стюардесса посадила самолет.

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