12000 жителей и туристов эвакуированы из-за пожаров во Франции
В коммуне Борм-Ле-Мимоза (Bormes-les-Mimosas) на берегу Средиземного моря во Франции в ночь на 26 июля вспыхнул пожар. Огонь также уничтожает леса на курорте Сен-Тропе и острове Корсика. В районе этих популярных мест отдыха летом население увеличивается в 2−3 раза.
12 тысяч человек было эвакуировано; в первую очередь пришлось вывозить многочисленных туристов, находившихся в кемпингах среди лесов, охваченных пламенем. Пострадавших среди них нет, но около 30 спасателей получили ожоги дыхательных путей и травмы. С первоначальных 600 гектаров, охваченных огнем, площадь возгорания к настоящему времени увеличилась до 4 тысяч гектаров. В тушении огня задействованы 19 спецсамолетов и более 4 тысяч пожарных и военнослужащих. Власти называют нынешнее стихийное бедствие катастрофой национального масштаба. Живописное побережье Средиземного моря, некогда покрытое лесами, теперь обрамлено мертвыми обгоревшими деревьями.
Лето 2017 года стало одним из самых засушливых в Европе. От пожаров страдают Хорватия, Черногория, Португалия и ряд других стран.