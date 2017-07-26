  • 12000 жителей и туристов эвакуированы из-за пожаров во Франции
    Фото: rtl_france/Instagram
  • 12000 жителей и туристов эвакуированы из-за пожаров во Франции
    Фото: claire_dupp/Instagram
  • 12000 жителей и туристов эвакуированы из-за пожаров во Франции
    Фото: gracieuseparis/Instagram
  • 12000 жителей и туристов эвакуированы из-за пожаров во Франции
    Фото: misterkfightingkit/Instagram
  • 12000 жителей и туристов эвакуированы из-за пожаров во Франции
    Фото: aftenposten/Instagram
Происшествия

12000 жителей и туристов эвакуированы из-за пожаров во Франции

В ночь на 26 июля на юге Франции вспыхнул пожар, в результате которого тысячи местных жителей и туристов были эвакуированы. Человеческих жертв нет, но природе нанесен непоправимый урон.
Анастасия Баринова
26 июля 2017 в 17:01
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В коммуне Борм-Ле-Мимоза (Bormes-les-Mimosas) на берегу Средиземного моря во Франции в ночь на 26 июля вспыхнул пожар. Огонь также уничтожает леса на курорте Сен-Тропе и острове Корсика. В районе этих популярных мест отдыха летом население увеличивается в 2−3 раза.


12 тысяч человек было эвакуировано; в первую очередь пришлось вывозить многочисленных туристов, находившихся в кемпингах среди лесов, охваченных пламенем. Пострадавших среди них нет, но около 30 спасателей получили ожоги дыхательных путей и травмы. С первоначальных 600 гектаров, охваченных огнем, площадь возгорания к настоящему времени увеличилась до 4 тысяч гектаров. В тушении огня задействованы 19 спецсамолетов и более 4 тысяч пожарных и военнослужащих. Власти называют нынешнее стихийное бедствие катастрофой национального масштаба. Живописное побережье Средиземного моря, некогда покрытое лесами, теперь обрамлено мертвыми обгоревшими деревьями.


Лето 2017 года стало одним из самых засушливых в Европе. От пожаров страдают Хорватия, Черногория, Португалия и ряд других стран.

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