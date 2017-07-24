Российские туристы смогли вылететь из Бодрума после двух дней ожидания
Более 300 российских граждан, отдыхавших в Бодруме, не смогли вовремя покинуть курорт: самолет авиакомпании iFly, который должен был их забрать в пятницу 21 июля в 14:00, не прилетел. Туроператор продлил пребывание туристов в отеле, однако, поскольку время вылета постоянно переносилось, туристам приходилось освобождать номера, а затем заселяться в них снова. Вернуться домой им удалось только 23 июля в 22:27. Общее время ожидания превысило 50 часов.
По данным компании TezTour, «текущий сбой в расписании вызван технической неисправностью одного из воздушных судов и поздним возвращением другого самолета с планового технического обслуживания».
Часть самолетов iFly до сих пор вылетает с опозданием. По данным онлайн-табло, 24 июля задержано 3 из 17 рейсов, а во вторник ожидается задержка 5 из 21 рейса — в основном, это перелеты между Москвой и Антальей. Московская межрегиональная транспортная прокуратура ранее начала проверку соблюдения прав пассажиров после многочасовых задержек рейсов этого авиаперевозчика.
Посмотрите, как пассажир попытался выйти из самолета прямо в воздухе.