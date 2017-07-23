Около 300 туристов из России не могут вылететь из Бодрума
Не менее 300 российских граждан уже два дня не могут вылететь из турецкого города Бодрум, сообщает ТАСС. В генконсульстве РФ в Анталье заявили, что сначала рейс был перенесен с пятницы на субботу (22 июля), потом на 3 часа утра воскресенья. Затем он был вновь перенесен на 5 утра. Как сообщается на сайте Ростуризма, отправка туристов должна быть выполнена в ближайшее время, туроператоры находятся во взаимодействии с туристами и оказывают им содействие в размещении и предоставлении питания.
Сегодня, 23 июля, туристы обратились в дирекцию «Ассоциации туроператоров» (АТОР). Они ожидают вылета рейсом I4 9136 авиакомпанией iFly в Москву уже вторые сутки.
Борт рейса I4 9135, который должен был забрать их из Бодрума, вылетел из «Внуково» только сегодня в 14.50. Таким образом, как сообщает АТОР, можно быть уверенным, что российские туристы улетят в Москву сегодня вечером.
«По уточненной информации от авиакомпании, текущий сбой в расписании вызван технической неисправностью одного из воздушных судов и поздним возвращением другого самолета с планового технического обслуживания», — объяснила Лариса Аханова, PR-директор туроператора TezTour.