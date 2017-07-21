Землетрясение в Турции и Греции: есть жертвы
Землетрясение произошло в узком проливе, отделяющем два популярных курорта: Кос с греческой стороны и Бодрум с турецкой. Расстояние между ними — около 19 км. Гипоцентр землетрясения находился на глубине 10 километров. После первого толчка магнитудой 6,7 последовало несколько афтершоков магнитудой 4,0−4,7.
И в Греции, и в Турции в эти дни отдыхает много туристов. Тысячи людей испытали влияние землетрясения — услышав шум или почувствовав колебания, они покинули дома и отели, проведя ночь в районах, удаленных от побережья.
Однако стихийное бедствие не обошлось без жертв: на острове Кос двое туристов, приехавших из Швеции и Турции, оказались придавлены обломками крыши бара. К настоящему времени известно о 120 людях, обратившихся с разного рода травмами в больницы Коса. В Бодруме ранения получило 70 человек.
Землетрясение повредило множество зданий — в том числе церквей и мечетей — и стало причиной небольшого цунами. Волна, накрыв порт Коса, нанесла ущерб рыболовецким судам, но здесь, по крайней мере, никто из людей не пострадал. Аэропорт Коса работает в нормальном режиме.
По данным Ростуризма, среди пострадавших российских граждан нет. Информации о разрушениях отелей не поступало. И хотя в сложившейся ситуации туристы имеют право обратиться к туроператору с заявлением о досрочном прекращении тура либо, отказе от тура — возвращена будет лишь часть средств, за вычетом фактически понесенных туроператором расходов.