Гигантская воронка проглотила дом во Флориде: видео
Флорида — один из наиболее опасных штатов США с точки зрения провалов почвы: она по большей части состоит из карбонатных известняковых пород. Воронки стали здесь привычным явлением, а 14 июля в местности Ленд-о-Лейкс (Land O’Lakes) образовался рекордно гигантский провал. Под землю одновременно ушло два дома, лодка и часть дороги.
По сообщению специалистов, эта воронка — крупнейшая в истории штата. В ширину она достигает 68 метров, в глубину — 15. В зоне риска, в общей сложности, оказалось семь зданий; их жителей эвакуировали. Такие происшествия не всегда обходятся без жертв: в 2013 году мужчина погиб под завалами. В данном случае, к счастью, никто не пострадал.
Ученые добавляют, что помимо геологических особенностей Флориды, свою роль в активизации воронок играет человеческая деятельность и, в частности, строительство. Многие жилые комплексы были возведены без учета структуры почвы, и теперь приходит время «пожинать плоды».
Посмотрите, как гигантская воронка в Австралии «проглотила» машины.