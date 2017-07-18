  • Черногория и Хорватия в огне: фото и видео
    Сплит (Хорватия) Фото: Damira Kalajzic/Facebook
  • Черногория и Хорватия в огне: фото и видео
    Полуостров Луштица (Черногория) Фото: Svetlana Andrianova/Facebook
  • Черногория и Хорватия в огне: фото и видео
    Вид на Луштицу со стороны Тивата Фото: Kathy Myslitskaya/Facebook
  • Черногория и Хорватия в огне: фото и видео
    Сутоморе (Черногория) Фото: neko_no_shuukai/Instagram
  • Черногория и Хорватия в огне: фото и видео
    Дорога в Сплит Фото: marekulich
  • Черногория и Хорватия в огне: фото и видео
    Сутоморе Фото: Lilia Mt‎/Facebook
Происшествия

Черногория и Хорватия в огне: фото и видео

Нынешним летом на Адриатическом побережье отдыхает особенно много туристов из России, соскучившихся по теплу. Однако в курортном регионе ситуация в эти дни далека от идеальной: в ряде мест бушуют сильные пожары.
Анастасия Баринова
18 июля 2017 в 15:05
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На большей части территории России летнее тепло по-прежнему не ощущается, поэтому приморские курорты в эти дни испытывают небывалый наплыв российских туристов. Однако планируя отдых в Хорватии или Черногории, путешественники должны учитывать ситуацию с пожарами. По мнению специалистов, их причиной стали выброшенные окурки и непотушенные костры.

  • Черногория и Хорватия в огне: фото и видео
    Полуостров Луштица

В Черногории активно горели леса, окружающие популярные курорты. Среди потерь — реликтовый лес на горе Golo Brdo возле Сутоморе. К настоящему времени большинство пожаров потушено, но сильный ветер в сочетании с устойчиво высокой температурой продолжает распространять огонь по полуострову Луштица. Здесь было эвакуировано несколько сотен человек, в том числе 300 туристов, отдыхавших в частных апартаментах. Информации о сгоревших отелях не поступало.


На остальных черногорских курортах ситуация держится под контролем; неудобство может доставлять дым, который на многие километры разносит ветер. Но в соседней Хорватии ситуация значительно серьезнее.

  • Черногория и Хорватия в огне: фото и видео
    Фото: Daniel Herceg/Facebook

Огонь распространился по всему побережью, в числе наиболее пострадавших городов — популярный курорт Сплит. Здесь пламя уничтожило немало жилых зданий и автомобилей, 80 человек (в основном пожарных) получили ожоги дыхательных путей.


Площадь выгоревшей вокруг Сплита территории превышает 4500 гектаров, многие дороги перекрыты.
На помощь в тушении пожаров привлечены международные специалисты, но пока огонь продолжает распространяться.

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