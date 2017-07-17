  • Частный самолет с туристами упал в Байкал
    Мыс Бурхан на острове Ольхон. Фото: Женя Сайфутдинов
  • Частный самолет с туристами упал в Байкал
    Фото: Женя Сайфутдинов
Происшествия

Частный самолет с туристами упал в Байкал

Легкомоторное воздушное судно совершало над озером несанкционированный полет.
Интерфакс
17 июля 2017 в 11:42
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Инцидент произошел 16 июля около 21:30 по местному времени в поселке Хужир в Ольхонском районе. По данным Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, речь идет о легкомоторном самолете Cessna-172R, принадлежащем частному лицу.

На борту самолета находился пилот и три туриста. Все они получили телесные повреждения. Двое пострадавших с травмами доставлены в местную поселковую больницу. Самолет частично затонул в озере неподалеку от берега.

«Интерфакс» со ссылкой на свои источники в экстренных службах региона сообщает, что двое пострадавших были госпитализированы, а еще двое от медиков скрылись. «По предварительным данным, сбежавшие от медперсонала были пьяны», — сказал источник.

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