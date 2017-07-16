Скользкие миксины покрыли слизью дорогу в Орегоне: видео
Нет, это не сценарий научно-фантастического фильма, а одна из самых странных аварий из когда-либо случавшихся. 13 июля грузовик, перевозивший миксин, попал в аварию, в результате чего слизь целиком залила один автомобиль и большой участок трассы.
Глубоководные существа, миксины, внешне напоминающие угрей, способны выделять тонны слизи. На Северо-Западе США их вылавливают для продажи в азиатские страны, например, в Южную Корею, где миксины считаются деликатесом.
Слизь нужна этим животным для защиты от хищников и охоты на рыб. Они вгрызаются в тело добычи и, если та еще способна сопротивляться, проникают под жаберную крышку жертвы, выделяя обильную слизь и вызывая удушье.
Почему же миксины стали вырабатывать свое средство защиты вдали от хищников? По словам Дугласа Фаджа (Douglas Fudge), исследователя в Университете Чепмена в Калифорнии, эти животные также выделяют слизь, находясь в состоянии стресса. Также есть вероятность, что грузовик, в котором их перевозили, был заполнен слизью еще до того, как произошла авария.
Для расчистки дороги Департаменту транспорта штата Орегон пришлось использовать бульдозеры и пожарные шланги.