  • Наводнение в Тибете уронило пятиэтажный дом: видео
    Фото: CBSDFW/YouTube
  • Наводнение в Тибете уронило пятиэтажный дом: видео
    Фото: CBSDFW/YouTube
Происшествия

Наводнение в Тибете уронило пятиэтажный дом: видео

В Китае на протяжении многих недель не прекращаются проливные дожди. Капризы погоды не выдерживают даже каменные здания.
Анастасия Баринова
12 июля 2017 в 15:57
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Лето 2017 года для Китая может стать самым дождливым в истории. В южной части страны ливни и наводнения унесли жизни 67 человек, а в Тибете 8 июля вода разрушила фундамент пятиэтажного дома. На глазах у очевидцев в считанные секунды он накренился и упал.

Сообщений о жертвах не поступало; по некоторым данным, жители успели покинуть качающееся здание. Снятый с другого ракурса видеоролик показывает, как бурная вода также уносит огромный грузовик.

Ливни, наводнения и оползни в Китае стали проблемой национального масштаба. В особой зоне риска — 20 провинций и автономных района, в том числе Гуйчжоу, Хунань, Цзянси и Чжэцзян. Влияние стихии ощутило 12 млн человек; по всей стране разрушено 53 000 домов, и еще 68 000 получили серьезные повреждения. Ликвидацией последствий занимается более 52 000 специалистов.

Этим летом и Москва ставит рекорды по количеству осадков.

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