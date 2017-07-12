Наводнение в Тибете уронило пятиэтажный дом: видео
Лето 2017 года для Китая может стать самым дождливым в истории. В южной части страны ливни и наводнения унесли жизни 67 человек, а в Тибете 8 июля вода разрушила фундамент пятиэтажного дома. На глазах у очевидцев в считанные секунды он накренился и упал.
Сообщений о жертвах не поступало; по некоторым данным, жители успели покинуть качающееся здание. Снятый с другого ракурса видеоролик показывает, как бурная вода также уносит огромный грузовик.
Ливни, наводнения и оползни в Китае стали проблемой национального масштаба. В особой зоне риска — 20 провинций и автономных района, в том числе Гуйчжоу, Хунань, Цзянси и Чжэцзян. Влияние стихии ощутило 12 млн человек; по всей стране разрушено 53 000 домов, и еще 68 000 получили серьезные повреждения. Ликвидацией последствий занимается более 52 000 специалистов.
Этим летом и Москва ставит рекорды по количеству осадков.