Молния стала причиной гибели чабана и 1500 овец в Казахстане
Как сообщает агентство «Sputnik Казахстан», удар молнии стал причиной сильного степного пожара в Жангельдинском районе Костанайской области. К несчастью, на том же участке находился чабан со стадом, насчитывающем примерно 1500 голов.
На место трагедии прибыла группа департамента по ЧС, специалисты которой до сих пор занимаются ликвидацией останков животных.
За последние два месяца в различных районах Казахстана гроза и молнии стали причиной гибели четырех человек.
Как спастись от молнии во время грозы? Отвечает МЧС России:
• Если вы находитесь в сельской местности: закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Не растапливайте печь, поскольку высокотемпературные газы, выходящие из печной трубы, имеют низкое сопротивление.
• Не разговаривайте по телефону: молния иногда попадает в натянутые между столбами провода.
• Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы.
• Если вы находитесь в лесу, то укройтесь на низкорослом участке леса. Не укрывайтесь вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов и тополей.
• Не находитесь в водоеме или на его берегу. Отойдите от берега, спуститесь с возвышенного места в низину.
• В степи, поле или при отсутствии укрытия (здания) не ложитесь на землю, подставляя электрическому току все свое тело, а сядьте на корточки в ложбине, овраге или другом естественном углублении, обхватив ноги руками.
• Если грозовой фронт настиг вас во время занятий спортом, немедленно прекратите их. Металлические предметы (мотоцикл, велосипед, ледоруб
• Если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника.