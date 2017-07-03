NASA: сибирские пожары — самые масштабные за 10 тысяч лет
Помимо жаркой погоды, виновниками возгорания обычно являются люди, безответственно оставляющие открытый огонь или жгущие траву. Но в последние годы главным уничтожителем лесов стал климат. Глобальное потепление оказывает влияние на всю планету, но в ее разных участках эффект сильно различается.
В то время как теплые регионы замерзают, в холодных прежде областях становится все жарче. Только за минувшие восемь месяцев, с ноября 2016 года, температура в южной части Сибири повысилась на 4 °C по сравнению со средними показателями. По мере того, как сибирская погода становится более сухой и теплой, риск пожаров сильно возрастает: все чаще возникают так называемые сухие грозы. При низкой относительной влажности воздуха в сочетании с температурой около +40 °C осадки не успевают достичь поверхности земли, испаряясь в атмосфере. В результате сухое дерево, загоревшееся от удара молнии, продолжает полыхать, а ветер разносит огонь на значительные расстояния.
Между тем российские леса являются «легкими планеты»: занимая 10% суши, они поглощают из атмосферы около 500 миллионов тонн углекислого газа ежегодно. Но только в этом году огонь уже уничтожил 538 квадратных километров лесов в Сибири, что приводит к двум важным последствиям. Это не только сокращение количества деревьев, поглощающих углекислого газа, но и обильное загрязнение атмосферы дымом.
Более того: массивные возгорания ускоряют таяние арктического льда. Ветер приносит гарь и сажу в Арктику, и лед, ставший темным, активно поглощает солнечные лучи. Растаяв, он освобождает большие поверхности воды; из океана в атмосферу поступает все больше тепла, и это меняет циркуляцию воздушных масс. В частности, возникает мощный воздушный барьер, не пропускающий теплые потоки, а вместо них на территории с мягким климатом обрушивается холодный воздух Арктики.
По данным специалистов NASA, никогда за 10 000 лет сибирские леса не горели столь активно, как в настоящее время. И пока тенденция глобального потепления сохраняется — ситуация будет только усугубляться. Посмотрите на снимки горящей Сибири, сделанные из космоса.