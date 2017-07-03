  • В центре Калининграда поймали дикого бобра
    Фото: Игорь Виноградов
  • В центре Калининграда поймали дикого бобра
    Фото: sleeping07
Происшествия

В центре Калининграда поймали дикого бобра

Для поимки животного пришлось задействовать силы полиции и МЧС.
National Geographic Россия
3 июля 2017 в 11:46
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Днем в воскресенье, 2 июля, наряд патрульно-постовой службы обнаружил на площади Победы возле торгового центра бобра, который забрался под одну из машин.

Для поимки дикого животного полицейские вызвали сотрудников МЧС. Пока спасатели с помощью сетки и сачка вызволяли бобра из-под автомобиля, правоохранители обеспечивали безопасность.

«Бобры очень сильно кусаются, могли пострадать прохожие», — напомнили в полиции.

Как сообщает «Интерфакс», после поимки бобра вывезли в безопасное место.

Это уже не первый случай задержания бобров в центре Калининграда. Весной 2009 года в этом же районе был пойман бобер, который успел укусить женщину, ей потребовалась медицинская помощь.

В 2016 году инвестор, планировавший построить в Калининградской области завод по производству пеллет (топливных гранул), отказался от своих планов из-за большого количества грызунов. За два года до этого популяция бобров в области достигла почти шести тысяч особей при норме для региона не более двух тысяч. В январе 2017 года временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов предложил признать бобров вредителями, однако его идея не нашла отклика.

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СМИ2
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