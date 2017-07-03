В центре Калининграда поймали дикого бобра
Днем в воскресенье, 2 июля, наряд патрульно-постовой службы обнаружил на площади Победы возле торгового центра бобра, который забрался под одну из машин.
Для поимки дикого животного полицейские вызвали сотрудников МЧС. Пока спасатели с помощью сетки и сачка вызволяли бобра из-под автомобиля, правоохранители обеспечивали безопасность.
«Бобры очень сильно кусаются, могли пострадать прохожие», — напомнили в полиции.
Как сообщает «Интерфакс», после поимки бобра вывезли в безопасное место.
Это уже не первый случай задержания бобров в центре Калининграда. Весной 2009 года в этом же районе был пойман бобер, который успел укусить женщину, ей потребовалась медицинская помощь.
В 2016 году инвестор, планировавший построить в Калининградской области завод по производству пеллет (топливных гранул), отказался от своих планов из-за большого количества грызунов. За два года до этого популяция бобров в области достигла почти шести тысяч особей при норме для региона не более двух тысяч. В январе 2017 года временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов предложил признать бобров вредителями, однако его идея не нашла отклика.