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11-летний мальчик спас семью от гризли на Аляске
Одиннадцатилетний Эллиот Кларк убил двумя выстрелами медведя и спас своих родственников от смерти.
National Geographic Россия
2 июля 2017 в 18:02
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Происшествие случилось 18 июня в статистически обособленной местности Гейм Крик в нескольких милях к югу от города Хуна на Аляске, сообщает Juneau Empire.
Юный Эллиот Кларк отправился в лес вместе со своим отцом, дядей, двоюродным братом и тремя собаками. Они шли гуськом, когда им на встречу выбежал медведь, который стал нападать на людей. В отличие от отца Эллиот нес ружье в руках, а не на плече, поэтому он успел сделать два выстрела. Первым он попал медведю в плечо, второй — в нос — оказался смертельным для животного.