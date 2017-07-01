  • Ураган в Москве: итоги
    Фото: leon_sevost/Instagram
  • Ураган в Москве: итоги
    Фото: vitaly_gladkov/Instagram
  • Ураган в Москве: итоги
    Фото: m_margoshka_/Instagram
  • Ураган в Москве: итоги
    Фото: shellymoscow/Instagram
  • Ураган в Москве: итоги
    Фото: bestdelnik/Instagram
  • Ураган в Москве: итоги
    Фото: mega.maan/Instagram
  • Ураган в Москве: итоги
    Фото: precioussyntheticat/Instagram
  • Ураган в Москве: итоги
    Фото: kamaz_avto/Instagram
  • Ураган в Москве: итоги
    Фото: marishulya_hamidulina/Instagram
  • Ураган в Москве: итоги
    Фото: rudnevad/Instagram
Происшествия

Ураган в Москве: итоги

30 июня в Москву и область со стороны Рижского залива пришел циклон, который принес рекордное количество осадков. Повалены тысячи деревьев, задержаны сотни авиарейсов, два человека погибло и более 10 госпитализировано.
Анастасия Баринова
1 июля 2017 в 17:16
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Ливень, обрушившийся на столицу в последний день июня, называют «ветхозаветным»: за несколько часов в городе выпало 90% месячной нормы осадков. Наряду с каплями дождя, во многих местах падал крупный град. Ураган затронул не только Москву, но и соседние регионы: Тверскую, Кировскую, Липецкую и другие области. Было нарушено энергоснабжение 327 населенных пунктов, в больницы попало 10 человек, и еще 12 получили медицинскую помощь амбулаторно. По официальным данным, в Москве от удара молнии погиб один человек. В Подмосковье был зарегистрирован еще один смертельный случай. В столице шквалистый ветер с порывами до 24 м/с повалил более 1200 деревьев и повредил 95 автомобилей. Из-за непогоды пострадали кровли 10 домов, 24 участка проезжей части оказалась затоплены.Три пассажирских самолета получили повреждения от удара молнии во время посадки в Шереметьево. Московская мэрия обещает устранить все последствия разгула стихии к понедельнику 3 июля. Посмотрите на первые часы урагана в Москве.

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