Ураган в Москве: итоги
Ливень, обрушившийся на столицу в последний день июня, называют «ветхозаветным»: за несколько часов в городе выпало 90% месячной нормы осадков. Наряду с каплями дождя, во многих местах падал крупный град. Ураган затронул не только Москву, но и соседние регионы: Тверскую, Кировскую, Липецкую и другие области. Было нарушено энергоснабжение 327 населенных пунктов, в больницы попало 10 человек, и еще 12 получили медицинскую помощь амбулаторно. По официальным данным, в Москве от удара молнии погиб один человек. В Подмосковье был зарегистрирован еще один смертельный случай. В столице шквалистый ветер с порывами до 24 м/с повалил более 1200 деревьев и повредил 95 автомобилей. Из-за непогоды пострадали кровли 10 домов, 24 участка проезжей части оказалась затоплены.Три пассажирских самолета получили повреждения от удара молнии во время посадки в Шереметьево. Московская мэрия обещает устранить все последствия разгула стихии к понедельнику 3 июля. Посмотрите на первые часы урагана в Москве.