Молния повредила два самолета в небе над Москвой
По сообщению источника в экстренных службах, 29 июня поражение разрядом атмосферного электричества получили Boeing, направлявшийся из Астрахани во «Внуково», и Airbus, возвращавшийся из Праги в «Шереметьево». На внешней стороне фюзеляжей после приземления обнаружены следы от удара молнии; никто из пассажиров и членов экипажей не пострадал.
На следующий день погода поставила сразу несколько рекордов: 30 июня 2017 года с температурой воздуха до +28 °C в первой половине дня стал самым теплым днем с начала лета, но затем жара сменилась штормовым ветром со скоростью до 24 м/с и ливнем, в некоторых местах выпал град. Десятки авиарейсов были отменены или задержаны.
Согласно прогнозам, непогода продержится до 3:00 1 июля; за это время выпадет 15−20 миллиметров осадков, что составляет треть месячной нормы. Синоптики называют ливень сильнейшим за 60−70 лет.
К настоящему времени известно о шести жертвах урагана: на людей падали деревья и столбы.