  • Молния повредила два самолета в небе над Москвой
    Фото: Freegreatpicture.com
  • Молния повредила два самолета в небе над Москвой
    Фото: Cja 711/Wikipedia
  • Молния повредила два самолета в небе над Москвой
    Фото: Phil Roeder/Flickr.com
Происшествия

Молния повредила два самолета в небе над Москвой

В последний день июня Москва снова оказалась во власти урагана. Но стихия бушевала уже накануне: два пассажирских самолета при подлете к столице оказались поражены молнией.
Анастасия Баринова
30 июня 2017 в 16:21
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По сообщению источника в экстренных службах, 29 июня поражение разрядом атмосферного электричества получили Boeing, направлявшийся из Астрахани во «Внуково», и Airbus, возвращавшийся из Праги в «Шереметьево». На внешней стороне фюзеляжей после приземления обнаружены следы от удара молнии; никто из пассажиров и членов экипажей не пострадал.

На следующий день погода поставила сразу несколько рекордов: 30 июня 2017 года с температурой воздуха до +28 °C в первой половине дня стал самым теплым днем с начала лета, но затем жара сменилась штормовым ветром со скоростью до 24 м/с и ливнем, в некоторых местах выпал град. Десятки авиарейсов были отменены или задержаны.

Согласно прогнозам, непогода продержится до 3:00 1 июля; за это время выпадет 15−20 миллиметров осадков, что составляет треть месячной нормы. Синоптики называют ливень сильнейшим за 60−70 лет.

К настоящему времени известно о шести жертвах урагана: на людей падали деревья и столбы.

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