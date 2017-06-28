  • Китаянка сорвала авиарейс, бросив монеты в двигатель самолета
    Фото: Pixabay
  • Китаянка сорвала авиарейс, бросив монеты в двигатель самолета
    Фото: byeangel/Flickr.com
Происшествия

Китаянка сорвала авиарейс, бросив монеты в двигатель самолета

Рейс авиакомпании China Southern из Шанхая в Гуанчжоу был задержан почти на шесть часов из-за пожилой буддистки: поднимаясь на борт, она бросила горсть монет в двигатель. Ритуал «на удачу» мог обернуться авиакатастрофой.
Анастасия Баринова
28 июня 2017 в 19:06
21

80-летняя китаянка в сопровождении мужа, дочери и зятя планировала совершить путешествие из Шанхая в Гуанчжоу. Для того, чтобы полет прошел удачно, она решила провести буддистский ритуал благословения. Находясь на трапе самолета, она бросила горсть монет, многие из которых попали в двигатель. К счастью, другие пассажиры заметили эти действия и своевременно сообщили о них экипажу.


Посадка на рейс была прервана, 150 пассажиров вернулись в зал ожидания шанхайского аэропорта Пудунг. В свою очередь механики полностью осмотрели двигатель, найдя в нем около десятка монет на общую сумму 1,7 юаней (около 14 рублей). После этого авиакомпания разрешила пассажирам вернуться на борт, но в итоге рейс был задержан на 5,5 часов.

Виновница происшествия наказания не понесет: представители правопорядка пришли к такому выводу с учетом возраста женщины, а также ее состояния здоровья (она относится к числу людей с ограниченной подвижностью). Однако повторять подобные действия никому не стоит: создание угрозы безопасности полета карается по закону во множестве стран мира.

Прочтите о том, как пассажир попытался выйти из летящего самолета.

Тоже интересно

Самый необычный предмет, сданный в багаж: фото

Обсудить
СМИ2
Самые необычные собаки и кошки в мире (фото)
Самые необычные собаки и кошки в мире (фото)
Тоже интересно
Девушек оштрафовали за пение на борту самолета
Девушек оштрафовали за пение на борту самолета
70 000 девственниц для королевской свадьбы
70 000 девственниц для королевской свадьбы