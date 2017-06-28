Китаянка сорвала авиарейс, бросив монеты в двигатель самолета
80-летняя китаянка в сопровождении мужа, дочери и зятя планировала совершить путешествие из Шанхая в Гуанчжоу. Для того, чтобы полет прошел удачно, она решила провести буддистский ритуал благословения. Находясь на трапе самолета, она бросила горсть монет, многие из которых попали в двигатель. К счастью, другие пассажиры заметили эти действия и своевременно сообщили о них экипажу.
China Southern Flight 380 was delayed at Shanghai Pudong Int’l Airport on Tues after an elderly woman threw coins into the engine for luck. pic.twitter.com/wSSWJg9bcE
— Flight (@flightorg) June 27, 2017
Посадка на рейс была прервана, 150 пассажиров вернулись в зал ожидания шанхайского аэропорта Пудунг. В свою очередь механики полностью осмотрели двигатель, найдя в нем около десятка монет на общую сумму 1,7 юаней (около 14 рублей). После этого авиакомпания разрешила пассажирам вернуться на борт, но в итоге рейс был задержан на 5,5 часов.
Виновница происшествия наказания не понесет: представители правопорядка пришли к такому выводу с учетом возраста женщины, а также ее состояния здоровья (она относится к числу людей с ограниченной подвижностью). Однако повторять подобные действия никому не стоит: создание угрозы безопасности полета карается по закону во множестве стран мира.
Прочтите о том, как пассажир попытался выйти из летящего самолета.