Байкал во власти пожаров: фото
При совпадении ряда погодных условий: низкой относительной влажности воздуха в сочетании с температурой около +40 °C — возникают так называемые сухие грозы. Осадки при этом не успевают достичь поверхности земли, испаряясь в атмосфере, и молнии становятся причиной крупных пожаров. Так недавно произошло в Португалии, а теперь горит байкальский регион.
В Иркутской области огнем было охвачено около 143 тысяч гектаров. На борьбу с ним было направлено 1176 человек, в том числе 280 пожарных-десантников, а также 259 единиц наземной техники. К 26 июня площадь лесных пожаров удалось сократить до 57 695 гектаров. Активными остаются 12 пожаров в Катангском, Бодайбинском, Тулунском и Усть-Удинском районах. Общая площадь возгораний составляет 17878 лесных гектаров, 14885 га редколесья и лесотундры. На всей территории Прибайкалья введен режим ЧС.
Спектрорадиометр MODIS, расположенный на борту спутника «Аква», сделал снимки 22 и 23 июня: это первые дни массивного пожара на Байкале. Индекс аэрозолей над озером Байкалом и Иркутской областью достиг 19, что означает наличие очень плотного дыма на больших высотах.
Посмотрите, как горел Байкал в 2015 году.