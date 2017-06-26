  • Вандалы сломали «неприличную» скалу в Норвегии
    Фото: fjellgeita1973/Instagram
  • Вандалы сломали «неприличную» скалу в Норвегии
    Фото: berithaugenj/Instagram
  • Вандалы сломали «неприличную» скалу в Норвегии
    Фото: ragnhildgud/Instagram
  • Вандалы сломали «неприличную» скалу в Норвегии
    Фото: vgnett/Instagram
Происшествия

Вандалы сломали «неприличную» скалу в Норвегии

24 июня популярная природная достопримечательность Норвегии была найдена разрушенной. Активисты приступили к сбору средств на ее восстановление.
Анастасия Баринова
26 июня 2017 в 13:49
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В провинции Ругаланн, расположенной в южной части Норвегии, одна из скал имеет ярко выраженную фаллическую форму. Местные жители дали ей имя Trollpikken, что переводится как «пенис тролля».

  • Язык тролля
    Язык тролля
    Другая популярная достопримечательность в Норвегии. Фото: Steinar Talmoen/Wikipedia

24 июня 2017 года Trollpikken был найден разрушенным: выступающая часть скалы лежала на земле, а на ее гранях были видны следы механического воздействия. Предположив, что виновниками стали вандалы, активисты приступили к сбору средств на восстановление памятника. За первые же два дня около 800 человек пожертвовали 123 000 норвежских крон (13 000 евро).


Это дает надежду на реализацию цели: предполагается, что ремонтные работы обойдутся в 200 000 крон. Основная сложность заключается в доставке и укреплении возле скалы бурового оборудования. В каменных поверхностях будут пробурены отверстия, куда вставят металлический штырь, и затем с помощью раствора выступающий участок будет надежно закреплен на прежнем месте. Полиция тем временем ищет тех, кто повредил памятник природы. По закону Норвегии, их может ожидать тюремное заключение.

В Китае людей, поступивших подобным образом, уже арестовали.

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