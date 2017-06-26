Вандалы сломали «неприличную» скалу в Норвегии
В провинции Ругаланн, расположенной в южной части Норвегии, одна из скал имеет ярко выраженную фаллическую форму. Местные жители дали ей имя Trollpikken, что переводится как «пенис тролля».
24 июня 2017 года Trollpikken был найден разрушенным: выступающая часть скалы лежала на земле, а на ее гранях были видны следы механического воздействия. Предположив, что виновниками стали вандалы, активисты приступили к сбору средств на восстановление памятника. За первые же два дня около 800 человек пожертвовали 123 000 норвежских крон (13 000 евро).
Это дает надежду на реализацию цели: предполагается, что ремонтные работы обойдутся в 200 000 крон. Основная сложность заключается в доставке и укреплении возле скалы бурового оборудования. В каменных поверхностях будут пробурены отверстия, куда вставят металлический штырь, и затем с помощью раствора выступающий участок будет надежно закреплен на прежнем месте. Полиция тем временем ищет тех, кто повредил памятник природы. По закону Норвегии, их может ожидать тюремное заключение.
В Китае людей, поступивших подобным образом, уже арестовали.