  • В Португалии бушуют пожары невиданных масштабов
    Фото: matos_vtec/Instagram
  • В Португалии бушуют пожары невиданных масштабов
    Фото: eightsolutions8/Instagram
  • В Португалии бушуют пожары невиданных масштабов
    Фото: makeupbyerikah/Instagram
  • В Португалии бушуют пожары невиданных масштабов
    Фото: polithegoldenretriever/Instagram
  • В Португалии бушуют пожары невиданных масштабов
    Фото: anamourafado/Instagram
Происшествия

В Португалии бушуют пожары невиданных масштабов

Практически каждое лето в Португалии бушуют лесные пожары, но в этом году стихийное бедствие оказалось особенно крупным: погибли 62 человека, сотни людей обратились за медицинской помощью.
Анастасия Баринова
19 июня 2017 в 14:30
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Португальский муниципалитет Педроган-Гранди, расположенный в 200 км к северу от Лиссабона, стал настоящей зоной бедствия: здесь горит 95% лесного массива, жителей двадцати деревень пришлось эвакуировать. К настоящему времени известно о 62 погибших. Огонь распространялся настолько стремительно, что не позволил людям покинуть горящую территорию на автомобилях. Картину апокалипсиса довершали сильные порывы ветра, разносящие по округе горящие крыши домов. Жителям одной из деревень удалось спастись благодаря смекалке: вместо того, чтобы прорываться сквозь стену огня, 12 человек — в том числе 95-летняя женщина — спустились в колодец. Там они провели более шести часов, и это помогло им сохранить жизнь.

Помимо области Педроган-Гранди, пожары бушуют в соседних муниципалитетах Фигейро-душ-Виньюш и Каштаньейра-ди-Пера.

Леса в Португалии горят каждое лето, но чаще всего это происходит не в июне, а в августе, когда здесь устанавливается особенно сухая и жаркая погода. Сейчас ситуация изменилась: уже в эти дни в стране царит 40-градусная жара. Очагом нынешнего стихийного бедствия стало старое сухое дерево, в которое ударила молния, а затем дело довершил сильный ветер.

По словам премьер-министра Антониу Кошта, этот пожар — величайшая трагедия, которая постигла Португалию за последние годы. В стране объявлен трехдневный траур, притом спасатели не исключают, что число жертв еще может возрасти: хотя борьбу с пламенем ведут тысячи пожарных, говорить о полной победе над огнем еще рано.

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СМИ2
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