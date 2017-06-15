  • Коровы затоптали профессора-миллионера на юге Англии
    Фото: Pixabay.com
  • Коровы затоптали профессора-миллионера на юге Англии
    Фото: Pixabay.com
  • Коровы затоптали профессора-миллионера на юге Англии
    Фото: Pixabay.com
Происшествия

Коровы затоптали профессора-миллионера на юге Англии

В британском графстве Восточный Суссекс произошла трагедия: стадо коров набросилось на прогуливающегося по лугу пожилого мужчину и затоптало его насмерть.
Анастасия Баринова
15 июня 2017 в 14:25
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Жертвой агрессивного стада стал 80-летний ученый и бизнесмен Брайан Беллхауз (Brian Bellhouse) — бывший преподаватель Оксфордского университета и основатель фармацевтической компании Powderject, которая работала в сфере вакцинации без инъекций. В 2003 году компания была продана, ее владельцы получили 54,2 миллиона фунтов стерлингов.

Уйдя в 2004 году на пенсию, Беллхауз поселился в Восточном Суссексе. Одна из прогулок по живописным окрестностям в районе города Гастингс (Hastings) стала для него последней: 12 июня на лугу возле старинной церкви к нему бросилось стадо коров. Находящиеся неподалеку люди вызвали скорую помощь и полицию, но несмотря на их оперативное прибытие, спасти жизнь мужчине не удалось: он был затоптан насмерть.

Нападения коров на людей происходят не так уж редко. Только с начала месяца в разных частях страны зафиксировано два инцидента, но в этих случаях обе жертвы отделались травмами. В среднем за год от атак крупного рогатого скота в Великобритании гибнет 12 человек. Чаще всего это происходит весной и в начале лета, когда коровы в любом объекте видят угрозу своим новорожденным телятам. Также иногда они бывают напуганы собаками и теряют контроль.

Посмотрите, как канадский бобр возглавил стадо коров.

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СМИ2
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