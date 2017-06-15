Извержение вулкана Шивелуч: что известно прямо сейчас
По данным ГУ МЧС России по Камчатскому краю, вулкан выбросил столб пепла на высоту до 12 км над уровнем моря. Первым под горячую руку попал расположенный в 51 км от вулкана поселок Ключи: слой пепла там достигает трех миллиметров. В МЧС утверждают, что жители поселка получили необходимые рекомендации по правилам поведения во время пеплопада и, в случае необходимости, будут обеспечены респираторами.
Спасатели не исключают, что пепловое облако может достичь и других населенных пунктов. В частности, речь идет о селах Мильково и Атласово Мильковского района, поселке Усть-Камчатск и селе Ивашка Карагинского района. Жителям этих территорий рекомендуется при выпадении пепла по возможности не выходить на улицу, закрыть двери и окна — при вдыхании пепла и попадании его в легкие возможны аллергические реакции.
«Если пепел все же проникает в жилище, члены семьи должны надеть респираторы или марлевые повязки, либо дышать через полотенце», — предупреждают в МЧС.
Для Шивелуча установлен наивысший — красный — код авиационной опасности. Это значит, что мелкие частицы пепла из вулкана могут попасть в механизмы пролетающих самолетов и вертолетов. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана Шивелуч не проходят. Руководители местных авиационных компаний предупреждены о возможной опасности и необходимости изменить маршрут движения.
Вулкан Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки. Его высота составляет 3283 метра над уровнем моря.
Источник: pressa41.ru/accidents/pepel-s-vulkana-shiveluch-vypal-eshchye-v-dvukh-naselyennykh-punktakh-kamchatki/
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