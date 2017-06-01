  • По Алтайскому краю пронесся смерч: видео
    Фото: Pixabay.com
  • По Алтайскому краю пронесся смерч: видео
    Фото: NOAA Photo Library
  • По Алтайскому краю пронесся смерч: видео
    Фото: Barnaul 22/vk.com
Происшествия

По Алтайскому краю пронесся смерч: видео

В конце мая разрушительные стихийные бедствия затронули не только Москву и область, но и другие части России. В частности, в Алтайском крае наблюдалось редкое в этих местах природное явление — смерч.
Анастасия Баринова
1 июня 2017 в 17:53
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30 мая на сайте МЧС Алтайского края появилось предупреждение об ухудшении погодных условий: синоптики предсказывали сильный ветер до 20−25 м/с, местами 29−34 м/с. Прогнозы оправдались: после бури 73 населенных пункта остались без света, в некоторых районах было нарушено газоснабжение.

Сильный ветер повалил множество деревьев, а в одном из поселков разрушил крышу начальной школы; к счастью, в пору каникул здание пустовало, и от обломков кровли никто не пострадал.

Ремонтом электромагистралей занимались 45 бригад, а всего к аварийно-спасательным работам было привлечены 424 человека и 95 единиц техники.

Только по Барнаулу в пожарно-спасательные подразделения поступило более 30 вызовов; сотрудники расчищали дороги от поваленных деревьев и эвакуировали поврежденные автомобили.

  • По Алтайскому краю пронесся смерч: видео
    Фото: Barnaul 22/vk.com
Информация о жертвах стихии поступает противоречивая: краевая администрация не располагает подобными сведениями, однако одно из местных сообществ «ВKонтакте» сообщило о мужчине, получившем тяжелую травму головы.

Тот день был отмечен не только сильным ветром с ливнем и градом: 30 мая по Алтайскому краю прошел смерч. В момент его образования грозовой фронт оттеснил волну теплого летнего воздуха на восток, открыв путь весенней прохладе с северо-запада. Совпадение таких климатических условий — редкое явление для Алтайского края. Читайте о последствиях недавнего урагана в Москве.

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