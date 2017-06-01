По Алтайскому краю пронесся смерч: видео
30 мая на сайте МЧС Алтайского края появилось предупреждение об ухудшении погодных условий: синоптики предсказывали сильный ветер до 20−25 м/с, местами 29−34 м/с. Прогнозы оправдались: после бури 73 населенных пункта остались без света, в некоторых районах было нарушено газоснабжение.
Сильный ветер повалил множество деревьев, а в одном из поселков разрушил крышу начальной школы; к счастью, в пору каникул здание пустовало, и от обломков кровли никто не пострадал.
Ремонтом электромагистралей занимались 45 бригад, а всего к аварийно-спасательным работам было привлечены 424 человека и 95 единиц техники.
Только по Барнаулу в пожарно-спасательные подразделения поступило более 30 вызовов; сотрудники расчищали дороги от поваленных деревьев и эвакуировали поврежденные автомобили.противоречивая: краевая администрация не располагает подобными сведениями, однако одно из местных сообществ «ВKонтакте» сообщило о мужчине, получившем тяжелую травму головы.
Тот день был отмечен не только сильным ветром с ливнем и градом: 30 мая по Алтайскому краю прошел смерч. В момент его образования грозовой фронт оттеснил волну теплого летнего воздуха на восток, открыв путь весенней прохладе с северо-запада. Совпадение таких климатических условий — редкое явление для Алтайского края. Читайте о последствиях недавнего урагана в Москве.