Ураган в Москве повредил несколько самолетов
По сообщению представителей авиадиспетчерских служб, ураган причинил повреждения четырем самолетам. Так, в один из них при заходе на посадку ударила молния. Лайнер удалось благополучно посадить, но на фюзеляже остались следы разряда.
В остальных трех случаях поломку вызвало падение аэродромного оборудования. Во время загрузки питания на «Суперджет-100» сильный порыв ветра опрокинул погрузочный мостик; в результате оказался сломан воздухозаборник. У «Аэробуса-330» упавшая стремянка погнула створки шасси, а дверь «Боинга 777» была повреждена трапом.
При этом, несмотря на ураган, ни один самолет не ушел из московских аэропортов на запасные; пересмотреть пришлось только время выполнения рейсов. В Шереметьево 29 мая было задержано около 80% вылетов, во Внуково и Домодедово — до 50%.
В ближайшие дни в московском регионе снова ожидается непогода. МЧС России выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях в ночь на 1 июня. В Москве будет облачно, пройдут сильные дожди и грозы. Порывы ветра могут достигать 15−20 м/с (местами — до 24 м/с).
Спасатели напоминают о том, что при сильном ветре возможны повреждения линий электропередач и слабо укрепленных рекламных конструкций, падение деревьев и другие опасные явления. В условиях непогоды рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие строения. Автомобиль лучше всего парковать в гараже или, по крайней мере, вдали от деревьев и неустойчивых конструкций.
Узнайте о последствиях урагана в Москве.