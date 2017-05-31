Тигр растерзал смотрительницу в британском зоопарке
Трагедия произошла в Хэмертонском зоопарке, расположенном в британском графстве Кембриджшир возле города Хантингдон. Специалист по кошачьим, 33-летняя Роза Кинг работала в тигровом корпусе, готовя один из вольеров. Внезапно туда ворвался тигр и набросился на нее. Коллеги отреагировали моментально: пока одни готовили укол транквилизатором, другие отвлекали хищника мясом, но успехом это не увенчалось: девушка погибла менее чем за полминуты.
На место происшествия прибыли вертолет с медиками и полиция, посетители были эвакуированы, а зоопарк на время прекращал свою работу. В пресс-релизе парка подчеркивается, что инцидент произошел во внутренних помещениях, гостям ничто не угрожало. Каким образом тигр вырвался из своего вольера и перешел в соседний, еще не установлено; расследование продолжается.
В практике зоопарков принято усыплять животных, проявивших агрессию по отношению к человеку. Однако мировая общественность вступилась за тигра, напавшего на Розу. Биологи напоминают, что тигр действовал в соответствии со своими природными инстинктами, и наказывать его за это нельзя. Важно также учитывать, что животное содержалось в неволе, что не дает ему реализовываться в полной мере, зато приводит к стрессу.
Те, кто знал Розу лично, также добавляют, что она очень любила «больших кошек» и наверняка не приветствовала бы гибель одной из них. Интересно, что она сама была сторонницей содержания диких зверей в зоопарках: в телеинтервью она сказала, что это «позволяет защищать и сохранять их».