  • Последствия урагана в Москве: фото и видео
    Фото: transmiss39/Instagram
  • Последствия урагана в Москве: фото и видео
    Фото: buyanova_yuliya/Instagram
  • Последствия урагана в Москве: фото и видео
    Фото: a.nastasya/Instagram
  • Последствия урагана в Москве: фото и видео
    Фото: ekaterinabakhanova/Instagram
  • Последствия урагана в Москве: фото и видео
    Фото: d_a_l_v_a/Instagram
  • Последствия урагана в Москве: фото и видео
    Фото: anni7_77/Instagram
  • Последствия урагана в Москве: фото и видео
    Фото: deal._.with_it/Instagram
  • Последствия урагана в Москве: фото и видео
    Фото: sewing_fionala/Instagram
Происшествия

Последствия урагана в Москве: фото и видео

Сильнейший ураган обрушился на Москву и область 29 мая. По последним данным, погибло 16 человек, за медицинской помощью обратилось 168.
Анастасия Баринова
30 мая 2017 в 13:04
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29 мая в столичном регионе бушевал мощный ураган с ливнем и грозой. Результатом стали значительные разрушения: сотни разбитых машин, поваленных деревьев, остановок общественного транспорта и других объектов инфраструктуры. Сильный ветер повредил одну из церквей Подмосковья: с центрального купола храма Рождества Богородицы в Королеве был сорван крест. На Рижском шоссе была разрушена 65-тонная «пирамида гармонии» Александра Голода.

В городе погибло 11 человек, в области — 5. В частности, в Красногорске металлический лист, подхваченный ветром, насмерть придавил мужчину. Еще десятки людей в Москве и области получили ушибы, ссадины, переломы, черепно-мозговые травмы, травмы позвоночника. В больницы обратилось 168 человек; к настоящему времени под наблюдением врачей остается 108, в том числе 22 ребенка. Состояние восьми из этого числа оценивается как тяжелое, три человека находится в реанимации.

Как сообщает ТАСС, ураган повредил более 1,9 тысячи машин и кровли более 180 зданий. Было повалено свыше 6,5 тысячи деревьев: ветер не просто вырывал их из земли с корнем, но и переламывал пополам. 16,5 тысячи жилых домов с населением свыше 44 тысяч человек и почти 1,4 тысячи дачных домов в 300 областных населенных пунктах остались без электроснабжения.

В Москве было ограничено движение транспорта по 20 улицам, в аэропортах Московского авиационного узла были задержаны более 50 рейсов; сбои также затронули пригородное железнодорожное сообщение.

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СМИ2
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