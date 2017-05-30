Последствия урагана в Москве: фото и видео
29 мая в столичном регионе бушевал мощный ураган с ливнем и грозой. Результатом стали значительные разрушения: сотни разбитых машин, поваленных деревьев, остановок общественного транспорта и других объектов инфраструктуры. Сильный ветер повредил одну из церквей Подмосковья: с центрального купола храма Рождества Богородицы в Королеве был сорван крест. На Рижском шоссе была разрушена 65-тонная «пирамида гармонии» Александра Голода.
В городе погибло 11 человек, в области — 5. В частности, в Красногорске металлический лист, подхваченный ветром, насмерть придавил мужчину. Еще десятки людей в Москве и области получили ушибы, ссадины, переломы, черепно-мозговые травмы, травмы позвоночника. В больницы обратилось 168 человек; к настоящему времени под наблюдением врачей остается 108, в том числе 22 ребенка. Состояние восьми из этого числа оценивается как тяжелое, три человека находится в реанимации.
Как сообщает ТАСС, ураган повредил более 1,9 тысячи машин и кровли более 180 зданий. Было повалено свыше 6,5 тысячи деревьев: ветер не просто вырывал их из земли с корнем, но и переламывал пополам. 16,5 тысячи жилых домов с населением свыше 44 тысяч человек и почти 1,4 тысячи дачных домов в 300 областных населенных пунктах остались без электроснабжения.
В Москве было ограничено движение транспорта по 20 улицам, в аэропортах Московского авиационного узла были задержаны более 50 рейсов; сбои также затронули пригородное железнодорожное сообщение.
К ликвидации последствий удара стихии привлечено более 1500 спасателей и свыше 500 единиц техники. Сейчас весь городской транспорт работает штатно; сотрудники Центра организации дорожного движения продолжают работы по восстановлению упавших дорожных знаков и светофоров. Ведется ремонт кровель жилых зданий и социально-значимых объектов; госпитализированным в полном объеме оказывается медицинская помощь. Психологи МЧС России оказывают помощь пострадавшим по телефону «Горячей линии» 8−800−775−17−17.
За минувшие сто лет на Москву несколько раз обрушивались ураганы сопоставимых масштабов. Один из них произошел 29 июня (16 июня по старому стилю) 1904 года. Вековые деревья вырывало с корнями, с крыш домов срывало железные листы, сносило телеграфные и телефонные столбы. Тогда стихия унесла жизни девяти человек, ранения получили свыше 800.
В результате урагана 20 июня 1998 года в больницы Москвы обратились 165 человек, от 8 до 11 человек погибли. Шесть погибших и 50 раненых — результат урагана 24 июля 2001 года.