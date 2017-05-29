Трехметровая акула напала на рыбака в лодке
Опытный рыбак Терри Селвуд, живущий в австралийском штате Новый Южный Уэльс, в очередной раз отправился на своей лодке в море. Внезапно прямо на палубу запрыгнула огромная белая акула. Она сбила мужчину с ног и ранила грудным плавником. Хищная рыба была столь крупного размера, что на палубе практически не осталось места. Опасаясь новых травм, Селвуд взобрался на возвышение в носовой части и вызвал спасателей.
Те вначале недооценили масштаб проблемы: по их словам, рыбаки иногда вылавливают акул длиной менее метра, и, опасаясь быть укушенными, зовут на помощь спасателей. Однако на этот раз удивились даже специалисты: по их данным, акула в длину достигала 2,7 метра, имея массу не менее 200 кг. Активно извиваясь, она действительно занимала все свободное место на 4,5-метровой лодке — «даже некуда было безопасно поставить ногу», рассказали представители береговой охраны. Почему она прыгнула на борт, никто объяснить не может.
Лодка с акулой была отбуксирована в ближайший порт. Предположительно, рыба к тому времени уже погибла. Пострадавший рыбак был доставлен в больницу. Его правая рука была сломана в нескольких местах и кровоточила; медики оказали ему необходимую помощь. Теперь Терри Селвуду предстоит ремонт плавательного средства и оборудования: акула сокрушила все, что находилось на палубе.
Посмотрите, как детеныш тюленя спасся от акулы, запрыгнув в лодку к людям.