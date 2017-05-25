Оползень накрыл знаменитое шоссе в Калифорнии: видео
Highway 1 — автодорога штата Калифорния SR 1 протяженностью 1055 километров. Она пролегает вблизи одной из самых живописных береговых линий в мире, обеспечивая доступ к пляжам, паркам и другим прибрежным достопримечательностям.
В минувшие выходные оползень перекрыл 0,4-километровый участок дороги в районе Mud Creek: на шоссе обрушилось около миллиона тонн камней, создав препятствие высотой 12 метров. Специалисты ведут разбор завала, но даже по окончании работ дорога на этом участке надолго останется закрытой. Путешественников направляют в обход: горная область еще нестабильна, геологи оценивают ее состояние.
Метеорологи поясняют, что после периода пятилетней засухи на регион обрушились снегопады и ливни. Рекордно влажная зима привела к разрушительным последствиям: оползням и наводнениям по всему штату. Еще до того, как на Highway 1 обрушились тонны камней, ущерб Калифорнии от капризов погоды оценивался в 1 млрд долларов.
Посмотрите, как небольшой оползень может превратиться в катастрофу.