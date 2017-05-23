  • Возбуждено первое уголовное дело за авиадебош
    Фото: Rae Allen/Flickr.com
  • Возбуждено первое уголовное дело за авиадебош
    Фото: Dmitry Rozhkov/Wikipedia
Происшествия

Возбуждено первое уголовное дело за авиадебош

Недавно в России был принят закон, ужесточающий ответственность за хулиганство во время авиаперелета. Первому нарушителю порядка предъявлено уголовное обвинение 21 мая.
Анастасия Баринова
23 мая 2017 в 13:17
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19 мая в дежурную часть линейного управления МВД в аэропорту «Шереметьево» поступил сигнал от командира воздушного судна, выполняющего рейс по маршруту «Тель-Авив — Москва». С лайнера сообщалось, что на борту находится пассажир в состоянии алкогольного опьянения, который «использует ненормативную лексику, распивает находящиеся при нем спиртные напитки и пытается открыть дверь самолета, чем угрожает безопасности полета».

В «Шереметьево» авиадебошир, 50-летний гражданин Израиля, был задержан сотрудниками транспортной полиции. По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, нарушитель был доставлен в дежурную часть, а 21 мая Химкинским городским судом «было вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу».

В его отношении также было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). В МВД подчеркивают, что это «первый случай возбуждения уголовного дела в отношении авиадебошира после принятия законопроекта, вводящего уголовную ответственность для нарушителей правопорядка на транспорте». Наказание допускает пятилетний срок лишения свободы.

Ранее пассажиры, создающие проблемы во время авиаперелета, отделывались штрафом.

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СМИ2
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