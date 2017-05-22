-
Фото: Антон Янковой
-
Эверест на закате. Фото: Arsenii Gerasymenko
-
Караван яков несет свой груз в базовый лагерь Эвереста. Фото: Андрей Андрееев
-
Туристы, идущие к Базовому лагерю Эвереста, собираются у ступы, посвященной 50-й годовщине первого восхождения на самую высокую гору планеты. На дальнем плане — массив Лхоцзе-Нупцзе и Эверест. Фото: Иван Козорезов
«Это конец эпохи». Эверест лишился ступени Хиллари
«Это конец эпохи, — рассказал Моздейл в интервью BBC. — Ступень Хиллари была частью истории Эвереста и элементом горного фольклора. Очень жаль, что теперь ее нет».
Практический вертикальный 12-метровый участок находился на юго-восточном гребне Эвереста. Он был последним серьезным препятствием для движущихся к вершине альпинистов. «Ступень» получила свое название в честь сэра Эдмунда Хиллари, первого покорителя Эвереста.
Предположительно, «Ступень Хиллари» обрушилась еще весной 2015 года в результате серии весенних землетрясений, унесших жизни более 8000 человек. Первые сообщения об изменении формы участка появились еще в мае 2016 года, однако обилие снега тогда помешало подтвердить исчезновение ступени.
По словам альпиниста сэра Криса Бонингтона, этот участок мог быть смертельно опасен. «В идеальный день задержка у Ступени Хиллари на полтора-два часа не имеет особого значения. Если же погода портится, два с половиной часа ожидания могут превратиться в вопрос жизни и смерти», — рассказывал Бонингтон в 2012 году.
За последние двое суток на Эвересте погибли трое альпинистов, а еще один пропал без вести.