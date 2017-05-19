  • Заблудившиеся на Эльбрусе туристы найдены
    Эльбрус. Последние метры до вершины. Фото: Евгений Андросов
  • Заблудившиеся на Эльбрусе туристы найдены
    Эльбрус, вид с плато Бермамыт. Фото: Дмитрий Максимов
  • Заблудившиеся на Эльбрусе туристы найдены
    Метеорный поток Персеиды над Эльбрусом. Фото: Роман Склейнов
Происшествия

Заблудившиеся на Эльбрусе туристы найдены

Группа российских туристов, заблудившихся в пятницу утром на горе Эльбрус, обнаружена спасателями.
Интерфакс
19 мая 2017 в 16:59
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«Трое туристов — все из Курска — попросили помощи из-за ухудшения погоды. В настоящее время они спускаются вместе со спасателями», — цитирует «Интерфакс» представителя пресс-службы Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

Пострадавших при инциденте нет.

Стратовулкан Эльбрус — высочайшая горная вершина России (5642 метра над уровнем моря). Первое восхождение на одну из вершин горы состоялось в 1829 году.

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СМИ2
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