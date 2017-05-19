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Заблудившиеся на Эльбрусе туристы найдены
Группа российских туристов, заблудившихся в пятницу утром на горе Эльбрус, обнаружена спасателями.
«Трое туристов — все из Курска — попросили помощи из-за ухудшения погоды. В настоящее время они спускаются вместе со спасателями», — цитирует «Интерфакс» представителя пресс-службы Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии.
Пострадавших при инциденте нет.
Стратовулкан Эльбрус — высочайшая горная вершина России (5642 метра над уровнем моря). Первое восхождение на одну из вершин горы состоялось в 1829 году.