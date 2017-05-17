В Пензенском районе лось провалился в выгребную яму
Операция по спасению лося была проведена 15 мая на территории детского лагеря «Черемушки» в Пензенском районе: здесь лось провалился в бетонную яму с люком. Прибывшие на место происшествия сотрудники зоопарка и ветеринары смогли усыпить попавшее в беду животное, а специалисты с помощью электроперфоратора расширили люк ямы. После этого лося извлекли на поверхность при помощи альпинистского снаряжения.
По данным Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, спасать пришлось самку лося возрастом около одного года. При падении она получила несколько небольших царапин, но в целом ее здоровье опасений не вызывает. После того, как действие транквилизатора закончилось, лосиха благополучно вернулась в свою среду обитания. На официальном сайте Минлесхоза уточняется, что яма была выгребной.
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