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Падение горнолыжника в 20-метровую расщелину: видео
Катаясь на лыжах в Швейцарских Альпах, британец упал в глубокую расщелину. Пока спасатели готовились прийти ему на помощь, лыжник снимал происшествие на камеру.
Анастасия Баринова
17 мая 2017 в 16:28
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Британец Джейми Маллнер (Jamie Mullner) катался на горнолыжном курорте Саас-Фе в Швейцарских Альпах. Изучив схему трасс, он заметил несколько трещин и признался, что они пугают его.
Опасения оказались не напрасны: во время одного из спусков Джейми провалился в расщелину глубиной около 20 метров. По рации сразу же были вызваны спасатели; ожидая их, Маллнер продолжал видеосъемку, которую с помощью камеры GoPro вел с самого начала катания. Результатом стал фильм о падении от первого лица, без купюр: зритель переживает весь процесс, как будто участвует в нем сам.
Джейми был поднят наверх при помощи лебедки. Травм он не получил и бросать занятия горнолыжным спортом не планирует.
Узнайте, где на лыжах катаются в купальниках.