На борт United Airlines снова проник скорпион
Инцидент произошел 11 мая в ходе подготовки к рейсу №1035 из американского города Хьюстон в столицу Эквадора Кито. Все пассажиры уже прошли предполетный досмотр и паспортный контроль; заняв места в креслах, они ожидали вылета. Но на одежде одного из путешественников был замечен скорпион, и экипаж принял решение эвакуировать всех людей.
Ученым известно около 1750 видов скорпионов, притом яд только около 50 из них представляет смертельную опасность. Какой именно представитель членистоногих оказался на борту United Airlines, не установлено: ему удалось скрыться до того, как врач приступил к осмотру пассажира и его одежды. Известно, что ужален человек не был.
Самолет со взлетной полосы был переведен в ангар. Пассажирам пришлось ждать подачи другого лайнера. Авиакомпания в качестве компенсации предоставила своим клиентам бесплатное питание во время ожидания.
Это уже второе проникновение скорпиона на борт United Airlines за несколько последних недель, и это снова произошло при вылете из Хьюстона. В штате Техас насчитывается до 18 видов скорпионов. Смертельной опасности они не представляют, но их укусы крайне болезненны и могут привести к сильной аллергической реакции.
А вот что еще происходило на рейсах United Airlines за последние пару месяцев:
Неадекватный пилот вынудила пассажиров покинуть рейс
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