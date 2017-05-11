Тюменская область затоплена паводком: фото и видео
Первыми проблемы из-за разлива реки Ишим ощутили жители Казанского района Тюменской области, а с 5 мая режим ЧС был объявлен в городе Ишим и Ишимском районе. Здесь интенсивность естественного подъема реки, увеличенного сбросом из Сергеевского водохранилища, доходила до 88 см за сутки. В результате к утру 10 мая уровень реки превысил отметку опасного явления на 127 см. В городе и окрестностях подтоплены дома, эвакуированы более 400 жителей.
К 11 мая режим ЧС был присвоен уже третьему району Тюменской области — Абатскому, где вода за минувшие сутки поднялась на 69 см, достигнув к утру отметки в 916 см. По сообщению местной администрации, критический исторический максимум для реки Ишим — 1069 см, «так что запас пока есть». К настоящему времени «река начала выходить на пойму, водой отрезаны шесть населенных пунктов, их жители оповещены о водозащитных дамбах».
В администрации уверяют, что все населенные пункты, которые могут оказаться в зоне подтопления, обеспечены необходимыми медикаментами и продуктами питания. Президент России Владимир Путин поручил МЧС и властям Тюменской области сосредоточиться на создании условий временного размещения пострадавших от паводка в этом регионе.
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