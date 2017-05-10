В США обрушилось крупнейшее хранилище радиоактивных отходов
Хэнфордский комплекс в 1943 году был построен американским правительством в рамках «Манхэттенского проекта». Он стал местом расположения «Реактора B», который стал первым в мире ядерным реактором, предназначенным для промышленного производства плутония. Произведенный в «Реакторе B» плутоний был использован для создания бомбы «Толстяк», сброшенной на город Нагасаки в Японии.
Комплекс постепенно расширился до девяти ядерных реакторов и пяти линий химической сепарации, которые за 40 лет эксплуатации произвели около 57 тонн плутония. После окончания холодной войны производство было свернуто, но на территории предприятия осталось около 204 тысяч кубометров жидких высокоактивных отходов в 177 могильниках.
Хэнфордский комплекс — крупнейшее в США место захоронения радиоактивных отходов; при этом на территории предприятия расположены Колумбийская АЭС, Тихоокеанская северо-западная национальная лаборатория и несколько научно-исследовательских организаций. Вчера там было объявлено чрезвычайное положение в связи с обрушением тоннеля и угрозой утечки радиоактивных отходов.
Весь персонал предприятия был немедленно эвакуирован. К счастью, в момент обрушения в тоннеле не было людей, поэтому в результате происшествия никто не пострадал. По словам представителей Министерства энергетики США, не было зафиксировано и утечек радиации из подземных могильников.