  • Сотни птиц врезались в небоскреб в Техасе: видео
    Фото: Houston Audubon/Twitter
  • Сотни птиц врезались в небоскреб в Техасе: видео
    Фото: Josh Henderson/Houston Audubon
  • Сотни птиц врезались в небоскреб в Техасе: видео
    Здание, ставшее причиной гибели 400 птиц. Фото: KHOU 11/YouTube
Происшествия

Сотни птиц врезались в небоскреб в Техасе: видео

Погодные условия в сочетании с техногенным фактором привели к гибели 400 птиц в штате Техас: ослепленные яркими огнями и подталкиваемые сильным ветром, они врезались в небоскреб.
Анастасия Баринова
10 мая 2017 в 15:20
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4 мая на земле возле самого высокого здания в Галвестоне люди заметили сотни мертвых и умирающих птиц. Специалисты обнаружили среди них еловых лесных певунов (лат. Dendroica fusca), красношапочных пеночковых певунов (лат. Oreothlypis ruficapilla), горихвосток (лат. Phoenicurus phoenicurus) и других пернатых — в общей сложности около 400 особей, относящихся к 25 видам.

Перезимовав на юге, птицы пересекли Мексиканский залив, направляясь на север к местам своего гнездования. В районе Галвестона в начале мая дул сильный ветер и лил дождь, вследствие чего стаи летели ниже, чем обычно. Дело довершили яркие огни 23-этажного строения. Специалисты полагают, что в темноте птицы приняли иллюминацию за лунный свет.

Из сотен пернатых, столкнувшихся с небоскребом, выжило только три; они доставлены в реабилитационный центр. Техасские орнитологи подчеркивают, что это случай самой массовой гибели птиц в штате как минимум за 10-летний период. Они обращаются к властям крупных городов с просьбой приглушать свет офисных высоток по ночам хотя бы на сезон миграции пернатых.

Посмотрите, как мигрируют животные.

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