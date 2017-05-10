Сотни птиц врезались в небоскреб в Техасе: видео
4 мая на земле возле самого высокого здания в Галвестоне люди заметили сотни мертвых и умирающих птиц. Специалисты обнаружили среди них еловых лесных певунов (лат. Dendroica fusca), красношапочных пеночковых певунов (лат. Oreothlypis ruficapilla), горихвосток (лат. Phoenicurus phoenicurus) и других пернатых — в общей сложности около 400 особей, относящихся к 25 видам.
Перезимовав на юге, птицы пересекли Мексиканский залив, направляясь на север к местам своего гнездования. В районе Галвестона в начале мая дул сильный ветер и лил дождь, вследствие чего стаи летели ниже, чем обычно. Дело довершили яркие огни 23-этажного строения. Специалисты полагают, что в темноте птицы приняли иллюминацию за лунный свет.
Из сотен пернатых, столкнувшихся с небоскребом, выжило только три; они доставлены в реабилитационный центр. Техасские орнитологи подчеркивают, что это случай самой массовой гибели птиц в штате как минимум за 10-летний период. Они обращаются к властям крупных городов с просьбой приглушать свет офисных высоток по ночам хотя бы на сезон миграции пернатых.
Посмотрите, как мигрируют животные.