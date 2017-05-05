  • Вблизи Фукусимы горит радиоактивный лес
    Фото: Cameron Strandberg/Flickr.com
  • Вблизи Фукусимы горит радиоактивный лес
    Фото: IAEA Imagebank/Flickr.com
Происшествия

Вблизи Фукусимы горит радиоактивный лес

В зоне отчуждения вокруг аварийной атомной электростанции «Фукусима-1» в конце апреля вспыхнул лесной пожар. Радиоактивный лес горит до сих пор.
Анастасия Баринова
5 мая 2017 в 18:36
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Пожар начался 30 апреля в районе поселка Намиэ, входящего в зону отчуждения. После аварии на «Фукусима-1», произошедшей 11 марта 2011 года, этот населенный пункт в числе других территорий был признан потенциально опасной зоной: уровень радиации здесь превышает допустимые нормы.

Причиной возникновения огня в безлюдном лесу, предположительно, стала молния. В первые же дни пожар затронул около 10 гектаров территории, прилегающей к АЭС.

Чиновники утверждают, что в настоящее время радиоактивной угрозы для прилегающих к зоне отчуждения районов нет. Однако, несмотря на усилия двух сотен пожарных, поливающих горящий лес с земли и с вертолетов, площадь пожара уже увеличилась до 20 гектаров. Дело в том, что работы ведутся только в светлое время суток, а ночью сильный ветер позволяет огню захватывать новые территории.

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