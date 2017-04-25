Молния ударила в телеведущего в прямом эфире в Китае: видео
Ведущий телеканала Dalian TV Лу Сяодун, поднявшись на крышу здания в городе Далянь, вел в прямом эфире репортаж о погоде. В этот момент бушевала гроза. На видеозаписи, позднее опубликованной на YouTube, видна яркая вспышка, после которой репортер закричал и бросил зонт.
Инцидент обошелся без жертв. Рассказывая о своих ощущениях, Лу Сяодун говорит: «Моя рука онемела. По ней и по рукояти зонта пробежали желтые искры, как от электрического разряда». Он также отмечает, что разряд, вероятно, не был сильным, поскольку ущерба здоровью молния не причинила. Кроме того, на записи искр даже не видно.
Специалисты из американского Национального управления океанических и атмосферных исследований (National Oceanic and Atmospheric Administration) напоминают, что во время гроз следует держаться подальше от металлических предметов на открытом воздухе. А в некоторых случаях шанс получить удар молнии увеличивается благодаря зонту. Именно это и произошло в Даляне: человек с зонтом, стоящий на крыше, оказался самым высоким объектом в зоне досягаемости данной молнии.
Узнайте, сколько молний бьет по поверхности Земли каждую секунду.