  • В Китае арестованы туристы, повредившие уникальную скалу
    Фото: zhangzhugang / Flickr.com
  • В Китае арестованы туристы, повредившие уникальную скалу
    Фото: People’s Daily, China/YouTube
  • В Китае арестованы туристы, повредившие уникальную скалу
    Фото: People’s Daily, China/YouTube
Происшествия

В Китае арестованы туристы, повредившие уникальную скалу

В китайском национальном парке Саньциншань арестованы скалолазы, которые повредили 128-метровую возвышенность, внесенную в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Анастасия Баринова
21 апреля 2017 в 15:44
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Трое китайских туристов решили покорить одну из природных достопримечательностей парка Саньциншань — 128-метровое скальное образование. Пик причудливой формы носит поэтическое имя: «Питон, выползающий из горы».

  • В Китае арестованы туристы, повредившие уникальную скалу
    Фото: Emitchan/Wikipedia

Подойдя к пику, скалолазы на глазах у остальных туристов принялись вбивать в него крючья для подъема; остановить их не удалось даже смотрителям парка. Довольно быстро нарушители оказались наверху, одновременно запустив дрон для съемки своего «подвига» со стороны. Тем временем у основания скалы их уже дожидались полицейские. Известно, что скалолазы провели семь дней за решеткой; выдвинуто ли против них какое-либо обвинение и будет ли наложен штраф, — не сообщается.

Национальный парк горы Саньциншань находится в провинции Цзянси, к востоку от города Наньчан. В 2008 году эта территория была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь на площади 22 950 га расположено 48 пиков и 89 гранитных колонн, некоторые из которых напоминают силуэты людей или животных. Скальное образование «Питон, выползающий из горы» является одним из самых узнаваемых. Узнайте, чем грозит туристам кормление рыб в Таиланде.

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