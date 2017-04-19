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Западный Казахстан. Фото: pavodok_aktobe/Instagram
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Светлинский район Оренбургской области. Фото: Сергей Пучков/YouTube
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Западный Казахстан. Фото: lilijabelikova/Instagram
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Светлинский район Оренбургской области. Фото: Сергей Пучков/YouTube
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Западный Казахстан. Фото: pavodok_aktobe/Instagram
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Светлинский район Оренбургской области. Фото: ГУ МЧС РФ
Оренбургская область и Казахстан затоплены паводком: видео
В Казахстане вода начала свое наступление с 11 апреля: после дождей реки переполнились, залив населенные пункты и дороги в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. Как сообщает Sputnik Kazakhstan, в общей сложности были эвакуированы 4 715 человек и более 5,5 тысячи домашних животных.
Самая сложная обстановка сложилась в городе Атбасар Акмолинской области: из-за внезапного прорыва дамбы, не выдержавшей поднятия уровня воды до 5,6 м, потоки хлынули в город. Уровень воды на первых этажах домов доходил до метра, а на автомагистрали в кювет смыло автобус с детьми.
К настоящему времени паводковая опасность сохраняется по течению реки Нура ниже Интумакского водохранилища, в Акмолинской области в устье реки Интумак и ряде других мест. На протяжении двух недель борется с водой и Оренбургская область; столь сильного разлива рек здесь не отмечалось с 1993 года.
В связи со сложной паводковой обстановкой был введен режим ЧС межмуниципального характера. Сейчас вода медленно отступает.
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