Селфи на бревне закончилось спасательной операцией: видео
Двое жителей города Бузулук сплавлялись на резиновой лодке по реке Самара. Увидев проплывающее мимо большое бревно, мужчины перебрались на него, чтобы сделать эффектную фотографию, но в этот момент лодку унесло течением. Через некоторое время неудачливых фотографов заметили полицейские, передавшие информацию спасателям. Сколько времени мужчины провели на необычном плавательном средстве, неизвестно. Еще до приезда представителей МЧС их сняли с бревна проплывавшие неподалеку рыбаки. На берегу незадачливых фотографов уже ждали врачи, но медицинская помощь не потребовалась. Интересно, что исходом своего приключения мужчины оказались не слишком довольны: по словам одного из них, оставшись без лодки, они планировали доплыть до берега прямо на бревне, «чтоб эпично было». Посмотрите, какие селфи снимают животные.