Скорпион в бизнес-классе: новое происшествие на борту United Airlines
На борту авиакомпании United Airlines мужчину ужалил скорпион. Инцидент произошел 9 апреля, но известно об этом стало только сейчас.
По словам канадца Ричарда Белла, летевшего бизнес-классом из Хьюстона в Калгари, во время обеда он внезапно почувствовал, как что-то упало ему на голову с багажной полки. Отцепив помеху от волос, он увидел, что это был скорпион. Белл бросил его на тарелку, а затем взял в руку, и в этот момент был ужален. Медсестра, находившаяся неподалеку, тут же предложила ему таблетку от аллергии, а Белл тем временем, используя бортовой Wi-Fi, связался с женой, и вместе они принялись искать в интернете информацию об укусах скорпионов.
Всего известно около 1750 видов этих членистоногих, но яд только около 50 из них представляет опасность для человека. Узнать, какой именно скорпион упал на Белла, не удалось — к тому времени стюардессы поймали его и смыли в туалет. Когда самолет приземлился в Калгари, на взлетной полосе пассажира ожидала бригада медиков. Представители авиакомпании предложили Беллу компенсацию спустя три дня после происшествия.
По данным сервиса FlightAware, в Хьюстон лайнер прилетел из Коста-Рики, что объясняет появление на борту скорпиона. Между тем именно в тот же день 9 апреля авиакомпания боролась с другими «лишними» пассажирами, в том числе применяя грубую силу.