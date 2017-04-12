  • В Китае изъяли тонну бивней российского мамонта
    Фото: Pixabay.com
  • В Китае изъяли тонну бивней российского мамонта
    Фото: Tracy O/Wikipedia
Происшествия

В Китае изъяли тонну бивней российского мамонта

Контрабандисты пытались вывезти из России в Китай большую партию бивней мамонта и другие объекты незаконной торговли. По документам транспортное средство перевозило соевые бобы.
Анастасия Баринова
12 апреля 2017 в 12:43
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Таможня китайской провинции Хэйлунцзян на погранпереходе в уезде Лобэй обнаружила крупную партию контрабанды, ввезенную с территории России. Помимо 107 бивней мамонта общей массой более тонны, в грузовике были спрятаны 37 частей рогов шерстистого носорога и 1,1 тонны нефрита.

Во время осмотра транспортного средства, которое, согласно документам, перевозило соевые бобы, водитель успел сбежать. Позднее он, а также владелец груза по фамилии Хань, были задержаны в отеле на территории Китая.

Сбор и добыча мамонтовой кости — древняя профессия: еще в XVII—XVIII вв. Северная Якутия давала до 10 тонн мамонтовых бивней; это был один из экспортных товаров Российской Империи. Останки мамонтов также добывали на Ямале, в Магаданской, Чукотской и Кемеровской областях, но Якутия за счет своего климата всегда обеспечивала лучшую сохранность. Здесь до сих пор находится от 60 до 80% всей мамонтовой кости в мире.

Добывать останки мамонтов можно только по лицензии на сбор минералогических, палеонтологических и других геологических коллекционных материалов, но по факту большинство искателей бивней работают нелегально. Качественный бивень, длина которого превышает четыре метра, можно продать за несколько десятков тысяч долларов.

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