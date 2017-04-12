В Китае изъяли тонну бивней российского мамонта
Таможня китайской провинции Хэйлунцзян на погранпереходе в уезде Лобэй обнаружила крупную партию контрабанды, ввезенную с территории России. Помимо 107 бивней мамонта общей массой более тонны, в грузовике были спрятаны 37 частей рогов шерстистого носорога и 1,1 тонны нефрита.
Во время осмотра транспортного средства, которое, согласно документам, перевозило соевые бобы, водитель успел сбежать. Позднее он, а также владелец груза по фамилии Хань, были задержаны в отеле на территории Китая.
Сбор и добыча мамонтовой кости — древняя профессия: еще
Добывать останки мамонтов можно только по лицензии на сбор минералогических, палеонтологических и других геологических коллекционных материалов, но по факту большинство искателей бивней работают нелегально. Качественный бивень, длина которого превышает четыре метра, можно продать за несколько десятков тысяч долларов.
Узнайте, как в Китае наказывают браконьеров.