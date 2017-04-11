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Турист погиб от укуса кобры, с которой хотел сфотографироваться
Убедительное доказательство того, что ядовитые змеи и развлечения очень плохо сочетаются друг с другом.
11 апреля 2017 в 16:23
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В Индии обитает пять видов кобр, чей яд является потенциально смертельным для человека. Тем не менее случаи летального исхода регистрируются редко: своевременное введение противоядия позволяет пережить укус без последствий.
Но недавно одному из туристов не повезло: кобра, предложенная заклинателем змей для снимка, укусила мужчину. Он обратился за помощью к владельцу змеи, но тот не придал случившемуся значения и продолжил шоу со змеями.
Инцидент произошел в городе Джодхпур (штат Раджастхан). Оставшийся без помощи турист через несколько минут начал терять сознание и спустя час умер.
Узнайте, кто сильнее: орел или кобра?