  • Турист погиб от укуса кобры, с которой хотел сфотографироваться
    Опасные трюки со змеями — непременный атрибут азиатской уличной культуры. Фото: Александр Ивачёв
  • Турист погиб от укуса кобры, с которой хотел сфотографироваться
    Фото: tableatny/Flickr.com
  • Турист погиб от укуса кобры, с которой хотел сфотографироваться
    Керала, Индия. Змеелов демонстрирует профессиональные навыки. Фото: Михаил Фалеткин
Происшествия

Турист погиб от укуса кобры, с которой хотел сфотографироваться

Убедительное доказательство того, что ядовитые змеи и развлечения очень плохо сочетаются друг с другом.
11 апреля 2017 в 16:23
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В Индии обитает пять видов кобр, чей яд является потенциально смертельным для человека. Тем не менее случаи летального исхода регистрируются редко: своевременное введение противоядия позволяет пережить укус без последствий.

Но недавно одному из туристов не повезло: кобра, предложенная заклинателем змей для снимка, укусила мужчину. Он обратился за помощью к владельцу змеи, но тот не придал случившемуся значения и продолжил шоу со змеями.

Инцидент произошел в городе Джодхпур (штат Раджастхан). Оставшийся без помощи турист через несколько минут начал терять сознание и спустя час умер.

Узнайте, кто сильнее: орел или кобра?

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