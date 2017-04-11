Пассажира вытащили из самолета, чтобы освободить место для сотрудников авиакомпании
Продажа большего числа билетов, или овербукинг — распространенная практика у любой авиакомпании. В большинстве случаев такая ситуация к проблемам не приводит, поскольку, по статистике, кто-то всегда не является на рейс из-за опоздания или болезни. И даже если пришли все обладатели билетов, и мест в самолете недостаточно, авиакомпания предлагает возможность полета в другой день и компенсацию в виде денежной суммы и ночи в отеле.
Как правило, ситуация с нехваткой мест решается еще на стойке регистрации в аэропорту, и кто-то из путешественников соглашается взять деньги и полететь позже. Однако теперь пассажиры все чаще проходят регистрацию заранее, онлайн, и в этом случае у авиакомпании меньше шансов вовремя договориться с «лишними» клиентами. Именно так и произошло 9 апреля на борту United Airlines. Лайнер должен был выполнять рейс из Чикаго в Луисвилл (штат Кентукки). Еще до посадки представители авиакомпании предлагали пассажирам, направляющимся в самолет, отложить путешествие в обмен на компенсацию в размере $400, но никто не согласился.
После того, как борт был укомплектован, проблема никуда не делась: выполнять рейс со стоящими людьми категорически запрещено; между тем не хватало четырех мест. Капитан лайнера сделал объявление, сообщив, что пока четыре человека не покинут самолет, он не взлетит. Компенсация была увеличена до $800, а затем и до $1000. Стюардессы настойчиво и персонально обращались к людям; в результате поменять свои планы согласилась пара молодых американцев и китаец средних лет.
Затем ситуация зашла в тупик — никто больше не собирался освобождать самолет. Авиакомпания пригласила на борт представителя охранных служб аэропорта, и он на глазах у пассажиров вытолкнул одного из путешественников, грубо выдернув его прямо из кресла. По какому критерию был выбран несчастный — неизвестно. Пострадавшему не помогли даже его объяснения: он уверял, что является врачом и летит к пациенту, к которому обязательно должен прибыть вовремя. Читать далее
@united @FoxNews @CNN not a good way to treat a Doctor trying to get to work because they overbooked pic.twitter.com/sj9oHk94Ik— Tyler Bridges (@Tyler_Bridges) April 9, 2017
Еще один пассажир, ранее добровольно согласившийся поменять свои планы, непонятным образом вернулся на борт. Очевидцы сняли видео, показывающее, как он бежит по проходу с криками «Я должен лететь домой, я должен лететь домой! ». В итоге он все же остался на земле и позже рассказал прессе, что его возмутил принцип выбора «лишних» пассажиров: он уверен, что стюардессы решили избавиться от него, потому что он китаец.
@united @CNN @FoxNews @WHAS11 Man forcibly removed from plane somehow gets back on still bloody from being removed pic.twitter.com/njS3nC0pDl— Tyler Bridges (@Tyler_Bridges) April 10, 2017
Лайнер взлетел с двухчасовой задержкой. Четыре человека, ради которых потребовалось освободить места, оказались сотрудниками авиакомпании, что особенно возмутило остальных пассажиров. Комментируя происшествие, United Airlines принесла извинения и пообещала разобраться в его деталях. Полицейский, применивший грубую силу, был отстранен от работы.
Узнайте о том, как вела себя неадекватный пилот той же авиакомпании.