  • Пассажира вытащили из самолета, чтобы освободить место для сотрудников авиакомпании
    Фото: Pixabay
  • Пассажира вытащили из самолета, чтобы освободить место для сотрудников авиакомпании
    Фото: Pixabay
Происшествия

Пассажира вытащили из самолета, чтобы освободить место для сотрудников авиакомпании

Авиакомпания United Airlines продала на один из своих рейсов больше билетов, чем позволяла комплектация самолета. В итоге на борту оказалось четыре «лишних» пассажира, и если трое согласились улететь следующим рейсом, то одного пришлось вытаскивать силой. Происшествие возмутило очевидцев.
Анастасия Баринова
11 апреля 2017 в 13:06
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Продажа большего числа билетов, или овербукинг — распространенная практика у любой авиакомпании. В большинстве случаев такая ситуация к проблемам не приводит, поскольку, по статистике, кто-то всегда не является на рейс из-за опоздания или болезни. И даже если пришли все обладатели билетов, и мест в самолете недостаточно, авиакомпания предлагает возможность полета в другой день и компенсацию в виде денежной суммы и ночи в отеле.

Как правило, ситуация с нехваткой мест решается еще на стойке регистрации в аэропорту, и кто-то из путешественников соглашается взять деньги и полететь позже. Однако теперь пассажиры все чаще проходят регистрацию заранее, онлайн, и в этом случае у авиакомпании меньше шансов вовремя договориться с «лишними» клиентами. Именно так и произошло 9 апреля на борту United Airlines. Лайнер должен был выполнять рейс из Чикаго в Луисвилл (штат Кентукки). Еще до посадки представители авиакомпании предлагали пассажирам, направляющимся в самолет, отложить путешествие в обмен на компенсацию в размере $400, но никто не согласился.

После того, как борт был укомплектован, проблема никуда не делась: выполнять рейс со стоящими людьми категорически запрещено; между тем не хватало четырех мест. Капитан лайнера сделал объявление, сообщив, что пока четыре человека не покинут самолет, он не взлетит. Компенсация была увеличена до $800, а затем и до $1000. Стюардессы настойчиво и персонально обращались к людям; в результате поменять свои планы согласилась пара молодых американцев и китаец средних лет.

Затем ситуация зашла в тупик — никто больше не собирался освобождать самолет. Авиакомпания пригласила на борт представителя охранных служб аэропорта, и он на глазах у пассажиров вытолкнул одного из путешественников, грубо выдернув его прямо из кресла. По какому критерию был выбран несчастный — неизвестно. Пострадавшему не помогли даже его объяснения: он уверял, что является врачом и летит к пациенту, к которому обязательно должен прибыть вовремя. Читать далее

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