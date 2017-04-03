Японские китобои: 333 убитых кита за 4 месяца
В 1982 году Международная китобойная комиссия одобрила мораторий на китобойный промысел во всем мире. Япония была одним из государств, активно возражавших против этого запрета. С 1987 года ей все же пришлось прекратить коммерческую охоту в водах Антарктики, но убийство китов на этом не закончилось: страна воспользовалась пунктом соглашения, разрешающим проводить на китах исследования.
В рамках этой программы японские китобои имеют право убивать за сезон 333 китов-полосатиков. Официальная цель таких экспедиций — забор «биологических образцов» для изучения популяции китов: их возраста, питания, репродуктивных функций и других аспектов жизни. Например, на основе содержимого их желудков можно установить, как киты влияют на объемы прибрежного рыболовства.
Защитники природы призывают прекратить исследования, ведущиеся столь варварскими методами. Кроме того, после изучения китовые туши отправляются на мясоперерабатывающие фабрики, что автоматически делает охоту коммерческой.
Япония на протяжении веков рассматривает мясо китов как дешевую альтернативу другим видам мяса. Вместе с тем, в последние годы спрос на блюда из китов в стране падает: свою роль сыграла деятельность активистов из общества охраны морской фауны Sea Shepherd.
Узнайте об итогах японской китобойной экспедиции в прошлом году.